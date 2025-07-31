Боец ВС РФ рассказал детали ведения боевых действий на Часовоярском направлении

Начальник разведки штурмовой бригады «Восток» с позывным «Тэпа» поделился с военным корреспондентом Александром Яремчуком подробностями боевой обстановки на Часовоярском направлении.
По словам бойца, российским военнослужащим приходится буквально сражаться за каждый метр — противник оказывает ожесточенное сопротивление, стараясь удержать позиции.
Он отметил, что пространство для маневра ограничено, и основные боестолкновения происходят в лесополосах, которые плотно обработаны артиллерией и ударными беспилотниками, из-за чего любые перемещения находятся под наблюдением.
Ключевая задача разведчиков бригады, по его словам, заключается в том, чтобы с помощью дронов выявить и нанести удары по укрепленным позициям противника, создавая условия для последующей зачистки силами штурмовых групп, передает RT.
Ранее стало известно, что ВС РФ в боях в Часовом Яре уничтожили крупнейшую группировку Вооруженных сил Украины в истории спецоперации. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что оборона украинской армии на константиновском направлении фактически рухнула после потери населенного пункта.
31 июля пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что российские военные зачистили от украинских войск город Часов Яр в Донецкой Народной Республике.