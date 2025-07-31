В Самарской области выращивают более 5 миллионов сеянцев для восстановления лесов

В Самарской области на базе 17 питомников и 2 теплиц ежегодно выращивают более 5 миллионов сеянцев деревьев для лесовосстановления. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».
В Похвистневском районе действуют две современные теплицы, где берёза вырастает до нужного состояния за один год. Благодаря модернизации тепличных комплексов увеличена производительность — в 2025 году ожидается почти 300 тысяч сеянцев только в одном из них.
Помимо теплиц, в районе работает крупный лесной питомник площадью 3 гектара. Здесь выращивают дуб, клён, рябину и другие лиственные породы.
Весной этого года в регионе уже высажено более 650 гектаров леса, а осенью планируются новые посадки. Всего в 2025 году планируется восстановить более 850 га лесных площадей и дополнить культуры на 1300 га.
Специалисты подбирают участки для посадок заранее, обеспечивают автоматический полив, защиту от солнца и соблюдают все агротехнические нормы, сообщают в пресс-службе областного правительства.
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