«Т Плюс»: Горячую воду отключат в Куйбышевском районе Самары с 4 по 17 августа

С 4 по 17 августа в Куйбышевском районе Самары отключат горячую воду в некоторых домах. Это связано с гидравлическими испытаниями теплосетей, рассказали в самарском филиале компании «Т Плюс».
Ограничения коснутся жилых домов и организаций, расположенных в районе следующих улиц:
— Пугачевский тракт.
— Долотный переулок.
— улица Егорова.
— Гаражный проезд.
— улица Хасановская.
— Саратовский переулок.
— улица Придорожная.
— улица Бакинская.
— Ново-Молодежный переулок.
— улица Грозненская.
Гидроиспытания проводят для проверки состояния теплосетей перед отопительным сезоном.
Ранее мы писали, что жители Самары рассказали, как борются с постотпускным стрессом.
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