Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Т Плюс»: Горячую воду отключат в Куйбышевском районе Самары с 4 по 17 августа

С 4 по 17 августа в Куйбышевском районе Самары отключат горячую воду в некоторых домах.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

С 4 по 17 августа в Куйбышевском районе Самары отключат горячую воду в некоторых домах. Это связано с гидравлическими испытаниями теплосетей, рассказали в самарском филиале компании «Т Плюс».

Ограничения коснутся жилых домов и организаций, расположенных в районе следующих улиц:

— Пугачевский тракт.

— Долотный переулок.

— улица Егорова.

— Гаражный проезд.

— улица Хасановская.

— Саратовский переулок.

— улица Придорожная.

— улица Бакинская.

— Ново-Молодежный переулок.

— улица Грозненская.

Гидроиспытания проводят для проверки состояния теплосетей перед отопительным сезоном.

Ранее мы писали, что жители Самары рассказали, как борются с постотпускным стрессом.

Напомним, в Самарской области определят место захоронения губернатора XIX века Аксакова.