Затонувший три столетия назад военный корабль раскрыл свои секреты

Археолог объясняет: «Нам невероятно повезло, что, поскольку это место было засыпано так долго, песок сохранил его в действительно хорошем состоянии. Эта веревка, например, такая же свежая, какой она была в день отплытия корабля, и у нас есть очень хорошо сохранившиеся бочки и тому подобное — на данном этапе мы просто не знаем, что в них находится».