Затонувший три столетия назад военный корабль раскрыл свои секреты

Британский военный корабль, затонувший во время шторма в 1703 году, раскрывает свои секреты три столетия назад. Исследователям приходится действовать наперегонки со временем, чтобы изучить останки «Нортумберленда», пока зыбучие пески обнажают часть хорошо сохранившегося затонувшего корабля у берегов Кента.
Британский военный корабль HMS Northumberland был построен в 1679 году в рамках модернизации военно-морского флота под руководством Сэмюэля Пеписа, спустя десять лет после того, как он прекратил вести свой знаменитый дневник и стал самым высокопоставленным администратором Королевского военно-морского флота, пишет The Guardian.
Двадцать четыре года спустя, после того как корабль принял участие во многих крупных морских сражениях своего времени, он оказался на дне Северного моря, став жертвой Великого шторма 1703 года, одного из самых смертоносных погодных катаклизмов в истории Великобритании.
Теперь, более трех столетий спустя, «Нортумберленд» раскрывает свои секреты благодаря зыбучим пескам у побережья Кента, которые обнажили большую часть его корпуса.
Обследование показало, что корабль находится в замечательном состоянии сохранности: не только его деревянные части, но и канаты и даже неоткрытые бочки оказались защищены от эрозии и гниения в песке.
Исследование, проведенное при финансовой поддержке организации Historic England, которая курирует охраняемые места кораблекрушений по всей стране, показало, что от корпуса корабля сохранилось гораздо больше останков, чем считалось ранее, что потенциально делает затонувший «Нортумберленд» одним из наиболее хорошо сохранившихся деревянных военных кораблей в Великобритании. Другие артефакты, обнаруженные на морском дне, включают медные котлы, семь железных пушек и часть деревянного лафета.
Однако по мере того, как раскрывается все больше территории Нортумберленда, археологи говорят, что они соревнуются со временем, чтобы узнать как можно больше о так называемой «капсуле времени Стюарта», прежде чем море унесет останки корабля.
Обломки «Нортумберленда», одного из более чем дюжины кораблей военно-морского флота, погибших во время Великого шторма, были впервые обнаружены в 1980 году в Гудвинских песках, районе мелководья у побережья Дила, в восточном Кенте. Хефин Меара, морской археолог из Historic England, рассказывает, что этот район, хотя и труднодоступен для погружений, «идеально подходит для сохранения подобных материалов».
Археолог объясняет: «Нам невероятно повезло, что, поскольку это место было засыпано так долго, песок сохранил его в действительно хорошем состоянии. Эта веревка, например, такая же свежая, какой она была в день отплытия корабля, и у нас есть очень хорошо сохранившиеся бочки и тому подобное — на данном этапе мы просто не знаем, что в них находится».
Меара отмечает, что «еще довольно много останков корабля сохранилось еще глубже в песке»: На этом месте много археологических раскопок, и мы можем многому научиться".
Это включает в себя ответы на такие вопросы, как о том, как создавались и оснащались корабли в ключевой момент британской военно-морской истории, когда Пепис, будучи секретарем адмиралтейства, пытался превратить их в современные боевые силы.
Хефин Меара подчеркивает, что количество сохранившегося органического материала оказалось необычным: «Пушечное железо может хорошо сохраниться на местах крушений, но довольно редко можно встретить деревянные вагоны, на которых они находились. Есть много-много подобных вещей, которые дают нам возможность разобраться и узнать больше».
Среди очень хорошо сохранившихся кораблекрушений морские археологи и историки могут найти «Мэри Роуз» начала 16-го века и другие корабли конца 17-го и 18-го веков. «Это судно заполняет пробел».
Однако, в отличие от «Мэри Роуз», стоимость и практичность означают, что восстановление «Нортумберленда» не планируется. «У нас невероятно динамичная обстановка на морском дне, где затонувшие корабли могут оставаться погребенными сотни лет, а затем песчаный покров сходит», — говорит Меара.
«Внезапно обломки оказываются под воздействием морских биологических организмов и химических процессов, происходящих с такими вещами, как железо. Обломки, которые могут сохраняться в невероятно хорошем состоянии в течение столетий, очень быстро разлагаются, когда их обнаруживают. Таким образом, у нас есть небольшая возможность отправиться туда и узнать, что там находится, и ответить на эти вопросы. Сейчас мы во власти стихии, и это гонка за тем, чтобы увидеть, что мы можем спасти».