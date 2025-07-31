Российские туристы столкнулись с необычной аллергией на популярных курортах

По словам путешественников, после купания в море у них проявились покраснение и зуд. Подобные симптомы отмечаются у отдыхающих в Турции, Египте и на Мальдивах. Местные врачи диагностируют аллергию на морскую воду, объясняя неожиданную реакцию организма сочетанием высокого уровня ультрафиолета и сильной жарой на курортах.