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Российские туристы столкнулись с необычной аллергией на популярных курортах

Российские путешественники, отдыхающие в Турции, Египте и на Мальдивах, массово жалуются на аллергию. Местные специалисты объясняют покраснение и зуд на коже реакцией на морскую воду. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По словам путешественников, после купания в море у них проявились покраснение и зуд. Подобные симптомы отмечаются у отдыхающих в Турции, Египте и на Мальдивах. Местные врачи диагностируют аллергию на морскую воду, объясняя неожиданную реакцию организма сочетанием высокого уровня ультрафиолета и сильной жарой на курортах.

При этом врачи часто назначают стандартное лечение: антигистаминные средства и противовоспалительные мази. Также рекомендуют смывать морскую воду после каждого купания. По опыту отдыхающих, кожные реакции исчезают в течение 3−5 дней после окончания отпуска и возвращения с курорта.

А ранее российские туристы столкнулись с антисанитарией и ужасными условиями в пятизвёздочном отеле в Турции. Пара, заплатив 240 тысяч рублей за путёвку в Newant Olympos Health Resort, обнаружила обшарпанные стены, грязную посуду, сломанную технику и строительный мусор.