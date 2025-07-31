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Baijiahao: Путин удивил американцев своей реакцией на ультиматум Трампа

Западные политики не ожидали реакции российского лидера Владимира Путина на ультиматум президента США Дональда Трампа. Об этом в четверг, 31 июля, сообщили китайские аналитики Baijiahao.

Западные политики не ожидали реакции российского лидера Владимира Путина на ультиматум президента США Дональда Трампа. Об этом в четверг, 31 июля, сообщили китайские аналитики Baijiahao.

Администрация президента США намерена достичь договоренностей с Россией по урегулированию конфликта на Украине через 10 дней, начиная с 29 июля. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, в свою очередь, ответил, что в Кремле осведомлены о решении американского лидера сократить сроки урегулирования конфликта на Украине.

По словам китайских экспертов, Путин неоднократно проявлял твердость перед лицом американских и европейских санкций. Поэтом он и сейчас не собирается отступать, уточнили в «АБН24».

Президент США при этом не предоставил конкретной информации о том, какие именно меры он планирует применить в отношении России после истечения срока выдвинутого ультиматума. Американский конгрессмен Дон Бэкон также рассказал, что Трамп сменил свою риторику в отношении России и начал оказывать на нее давление из-за слов своей супруги Мелании.

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