Baijiahao: Путин удивил американцев своей реакцией на ультиматум Трампа

Президент США при этом не предоставил конкретной информации о том, какие именно меры он планирует применить в отношении России после истечения срока выдвинутого ультиматума. Американский конгрессмен Дон Бэкон также рассказал, что Трамп сменил свою риторику в отношении России и начал оказывать на нее давление из-за слов своей супруги Мелании.