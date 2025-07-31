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Тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Наставник тольяттинцев выступает против искусственных мер, которые «как бы позволят расти молодым российским футболистам».

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Наставник тольяттинцев выступает против искусственных мер, которые «как бы позволят расти молодым российским футболистам».

Сейчас по правилам РПЛ в заявке команды могут быть 13 иностранцев, а на поле одновременно — восемь. Однако появилась инициатива по ужесточению лимита до десяти и шести-семи соответственно.

Ранее об изменениях высказались защитник «Крыльев Советов» из Беларуси Кирилл Печенин и владелец «Акрона» Павел Морозов. Оба не оценили возможные изменения в чемпионате.

«Я против всяких искусственных мер, которые как бы позволят расти нашим молодым футболистам и российским игрокам в целом. Все всегда познается в конкуренции. То, что надо было максимально ориентировать свои усилия в развитие детско-юношеского футбола — это факт», — подчеркнул наставник «красно-черных» Заур Тедеев.

Только так, уверен он, в России появились бы еще более сильные игроки. Все условия для этого, считает главный тренер «Акрона», есть.

«Тогда нам никакие искусственные лимиты не создавали бы никаких проблем», — резюмировал Тедеев в разговоре с «РБ Спорт».

Недавно спортивный врач Никита Карлицкий уточнил, на какой период выбыл полузащитник «красно-черных» Хетаг Хосонов из-за травмы.

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