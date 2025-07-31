Украинского журналиста Дмитрия Гордона могут не впустить в Россию

Въезд украинскому журналисту Дмитрию Гордону* на территорию Российской Федерации может быть запрещен, об этом РИА Новости сообщили источники в правоохранительных органах.
«Существуют причины для отказа во въезде на территорию РФ», — заявил представитель правоохранителей.
Ранее Следственный комитет Российской Федерации инициировал уголовное дело против Гордона по трем статьям. Журналиста обвиняют в открытых призывах к началу военных действий, разжигании вражды по национальному признаку и распространении ложной информации о Вооруженных силах России.
В 2024 году Министерство внутренних дел России повторно объявило журналиста в розыск. Статья уголовного кодекса, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не была названа.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.