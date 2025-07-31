Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинского журналиста Дмитрия Гордона могут не впустить в Россию

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Гордона по трем статьям.

Источник: Аргументы и факты

Въезд украинскому журналисту Дмитрию Гордону* на территорию Российской Федерации может быть запрещен, об этом РИА Новости сообщили источники в правоохранительных органах.

«Существуют причины для отказа во въезде на территорию РФ», — заявил представитель правоохранителей.

Ранее Следственный комитет Российской Федерации инициировал уголовное дело против Гордона по трем статьям. Журналиста обвиняют в открытых призывах к началу военных действий, разжигании вражды по национальному признаку и распространении ложной информации о Вооруженных силах России.

В 2024 году Министерство внутренних дел России повторно объявило журналиста в розыск. Статья уголовного кодекса, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не была названа.

* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.