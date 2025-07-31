Самые опасные афтершоки могут произойти возле Камчатки в ближайшие двое суток

«Наиболее опасными с точки зрения повторения сильных сейсмических событий являются ближайшие двое суток», — заявили специалисты.
По данным ученых, афтершоковый процесс будет продолжаться несколько месяцев, но основной риск приходится на ближайшие 48 часов. Землетрясение магнитудой 7,4, зарегистрированное 20 июля, оказалось частью форшоковой серии, предшествовавшей основному толчку 30 июля. Как поясняют специалисты, сейсмическая активность в Авачинском заливе высвободила энергию, накопленную за десятилетия в этом районе Курило-Камчатской дуги.
Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН предупредил о возможных афтершоках магнитудой до 7,5, способных вызвать колебания интенсивностью 5−6 баллов в Петропавловске-Камчатском и спровоцировать цунами. В связи с этим сейсмологи рекомендуют воздержаться от посещения побережья Авачинского залива, включая Халактырский пляж и бухту Англичанка.
В настоящее время на Камчатке действует режим повышенной готовности. Специалисты продолжают отслеживать сейсмическую обстановку, предупреждая о возможных новых толчках в ближайшее время.
Землетрясение 30 июля магнитудой 8,8 стало сильнейшим на Камчатке с 1952 года. Оно вызвало цунами с максимальным заплеском волн до 200 метров в районе Северо-Курильска, где были экстренно эвакуированы 2,4 тысячи жителей. Угроза цунами также объявлялась в Японии, США и на Филиппинах.