Самые опасные афтершоки могут произойти возле Камчатки в ближайшие двое суток

Землетрясение 30 июля магнитудой 8,8 стало сильнейшим на Камчатке с 1952 года. Оно вызвало цунами с максимальным заплеском волн до 200 метров в районе Северо-Курильска, где были экстренно эвакуированы 2,4 тысячи жителей. Угроза цунами также объявлялась в Японии, США и на Филиппинах.