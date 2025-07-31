Бьёт рекорды: В России резко взлетели продажи «Оземпика»

«Оземпик» относится к классу агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1). Препарат не только регулирует уровень сахара в крови, но и способствует снижению аппетита, что делает его популярным среди желающих похудеть. Многие люди, стремясь к идеальной фигуре, самостоятельно назначают себе препарат. Однако у этого средства есть множество противопоказаний, которые могут привести к нежелательным последствиям, включая набор лишнего веса.