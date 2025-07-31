Российские военные вывели большую часть жителей Часова Яра

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении Часова Яра. Бои за этот город продолжались более года. Он был одним из наиболее укреплённых районов ВСУ в Донбассе из-за особенностей ландшафта, застройки и инфраструктуры.