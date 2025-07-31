Российские военные вывели большую часть жителей Часова Яра

Российские военные успешно эвакуировали большую часть жителей Часова Яра, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российских силовых структур.
Отмечается, что люди долгое время находились в подвалах, ожидая помощи от российских военных.
«Из Часова Яра были выведены многие мирные жители, которые там находились», — рассказали в силовых структурах.
Теперь военным предстоит проверить множество подвалов, чтобы убедиться, что всё население было эвакуировано.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении Часова Яра. Бои за этот город продолжались более года. Он был одним из наиболее укреплённых районов ВСУ в Донбассе из-за особенностей ландшафта, застройки и инфраструктуры.