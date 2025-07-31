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Протоиерей Владимиров объяснил слова о помощи колокольного звона от БПЛА

Доброе слово о колокольном звоне нисколько не посягает на приоритет наработанных технических средств противовоздушной обороны, отметил священник.

Источник: Аргументы и факты

Протоиерей Артемий Владимиров, настоятель храма Живоначальной Троицы на Шаболовке в Москве, объяснил aif.ru свои слова о помощи колокольного звона против дронов ВСУ.

Ранее в Сети появились кадры, на которых священнослужитель во время проповеди говорит собравшимся прихожанам, что колокольный звон помогает бороться с беспилотниками противника.

«Всемерно поддерживаем все военные средства защиты против вражьих беспилотников и верим в их эффективность. И доброе слово о колокольном звоне в день святого Владимира князя нисколько не посягает на приоритет наработанных технических средств противовоздушной обороны. Но слово пастыря лишь воодушевляет (вместе с колокольным звоном) на молитву о чистом небе…», — отметил протоиерей Владимиров.

Ранее иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит) объяснил, как святые защищают российских бойцов на СВО.

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