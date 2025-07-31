Омичи вновь жалуются на проблемы с интернетом в разных районах города

Жители двух крупных районов Омска — Левобережья и Нефтяников — столкнулись с серьёзными проблемами в работе интернета. Горожане сообщают о перебоях как в мобильной, так и в кабельной связи.
Масштаб проблемы затрагивает не только Омск. По словам пресс-секретаря губернатора Омской области Мины Ахвердиевой, подобные ограничения в работе связи наблюдаются во многих городах России.
Официальная позиция властей связывает технические неполадки с вопросами безопасности. Как ранее отмечал губернатор Виталий Хоценко, именно эти факторы влияют на стабильность работы телекоммуникационных сетей в различных районах города.
Ранее мы сообщали, что массовый сбой мобильного интернета происходил в Омске в начале июля и в июне.