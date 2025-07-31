«Кругетсу плохо»: Любимый пёс россиян сильно заболел и не может встать

Знаменитый пёс-толстячок Кругетс перестал вставать и явно сильно заболел. Видео © VK / Сострадание НН.
«У нас беда! Кругетсу плохо. Наш Кругетс сегодня с утра отказался вставать. Начал кричать от боли. Выраженный болевой синдром», — написали волонтёры.
Врачи пока не могут точно поставить диагноз, но подозревают головокружение и сильный болевой синдром. Сейчас Кругетс находится под постоянным наблюдением. Его перевели на стационар, где проводят диагностику и оказывают всю необходимую помощь. В приюте признаются: ситуация тяжёлая, но они надеются на лучшее и просят всех неравнодушных поддержать любимца хотя бы мысленно.
Напомним, что Кругетс стал настоящей звездой приюта «Сострадание НН» — его история тронула тысячи людей. Когда волонтёры нашли его на улице, пёс страдал от критического ожирения, пролежней и деформации лап. Вес животного тогда превышал 100 килограммов. С тех пор Кругетс прошёл долгий путь восстановления: он похудел более чем вдвое, а к маю этого года вес снизился до 46,7 килограмма. Его даже хотели забрать за границу — у Кругетса нашёлся потенциальный хозяин из другой страны.