«Кругетсу плохо»: Любимый пёс россиян сильно заболел и не может встать

Напомним, что Кругетс стал настоящей звездой приюта «Сострадание НН» — его история тронула тысячи людей. Когда волонтёры нашли его на улице, пёс страдал от критического ожирения, пролежней и деформации лап. Вес животного тогда превышал 100 килограммов. С тех пор Кругетс прошёл долгий путь восстановления: он похудел более чем вдвое, а к маю этого года вес снизился до 46,7 килограмма. Его даже хотели забрать за границу — у Кругетса нашёлся потенциальный хозяин из другой страны.