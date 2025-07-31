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«Внучка поставила на зарядку мобильный телефон». В Лунинце пожар случился в доме, когда семья уехала на дачу

В Лунинце пожар случился в доме из-за телефона, оставленного на зарядке.

Источник: Комсомольская правда

В Лунинце пожар случился в доме из-за телефона, оставленного на зарядке. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

Информацию про пожар в одной из комнат дома в МЧС сообщила дочь хозяйки. Собственница рассказала, что вечером вместе с семьей уехала на дачу. Перед выходом из дома внучка поставила на зарядку мобильный телефон.

Утром женщине сообщили, что в доме что-то горит. По причине возгорания были повреждены потолок, стены, закопчено имущество. При проведении экспертизы специалисты установили, что причиной пожара стала неисправность мобильного телефона, который был подключен к электрической сети дома для зарядки.

Тем временем в Минске квартира загорелась из-за розетки в шкафу, которой никто не пользовался.

Кстати, тарифы на зарядку электромобилей подорожают в Беларуси с 1 августа 2025.

А еще Минтруда сказало, могут ли белорусы отказаться, если их отзывают из отпуска.