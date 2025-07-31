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Обсуждение мусорного полигона в Челябинской области продлится до 13 августа

Минэкологии Челябинской области прокомментировало стройку полигона в Кундравах.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Министерство экологии Челябинской области прокомментировало ситуацию вокруг возможного строительства мусорного полигона рядом с селом Кундравы в Чебаркульском районе. Жители выступили против появления объекта рядом с озером Большой Еланчик, а в ответ власти инициировали общественное обсуждение, которое продлится до 13 августа. По словам представителей минэкологии, решение о размещении еще не принято. Об этом сообщает ЕАН.

— По завершении общественных обсуждений информация о планируемом месте размещения полигона вблизи села Кундравы Чебаркульского района будет исключена из территориальной схемы, — сообщили в минэкологии Челябинской области.

Конфликт начался летом, когда жители узнали о возможном переводе земли сельхозназначения под промышленную. В министерстве пояснили, что пока отходы с территории Карабашского кластера вывозят в Полетаево, что перегружает полигон. Всего в регионе планируется построить 14 новых объектов обращения с ТКО.