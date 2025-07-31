Обсуждение мусорного полигона в Челябинской области продлится до 13 августа

Министерство экологии Челябинской области прокомментировало ситуацию вокруг возможного строительства мусорного полигона рядом с селом Кундравы в Чебаркульском районе. Жители выступили против появления объекта рядом с озером Большой Еланчик, а в ответ власти инициировали общественное обсуждение, которое продлится до 13 августа. По словам представителей минэкологии, решение о размещении еще не принято. Об этом сообщает ЕАН.