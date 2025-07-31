Назван повышающий риск развития опасного рака тип еды

Есть много причин избегать ультрапереработанных продуктов, в том числе из-за их связи с болезнями сердца, диабетом и ожирением, но, как показывает новое исследование, еще одной причиной может быть повышенный риск развития рака легких. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной Организации объединенных наций, пищевые продукты, прошедшие ультрапереработку, содержат ингредиенты, «которые никогда или редко используются на кухне, или классы добавок, функция которых заключается в том, чтобы сделать конечный продукт более вкусным или привлекательным».