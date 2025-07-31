Назван повышающий риск развития опасного рака тип еды

Есть много причин избегать ультрапереработанных продуктов, в том числе из-за их связи с болезнями сердца, диабетом и ожирением, но, как показывает новое исследование, еще одной причиной может быть повышенный риск развития рака легких. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной Организации объединенных наций, пищевые продукты, прошедшие ультрапереработку, содержат ингредиенты, «которые никогда или редко используются на кухне, или классы добавок, функция которых заключается в том, чтобы сделать конечный продукт более вкусным или привлекательным».
Эти ингредиенты, отмечает CNN, которые содержатся в таких продуктах, как газированные напитки, чипсы, фасованные супы, куриные наггетсы и мороженое, могут содержать консерванты против плесени или бактерий, искусственные красители, эмульгаторы для предотвращения расслаивания, а также добавленные или измененные сахара, соль и жиры, чтобы сделать пищу более привлекательной.
Согласно исследованию, опубликованному во вторник в журнале Thorax, у людей, которые употребляют в пищу больше всего ультрапереработанных продуктов, вероятность заболеть раком легких на 41% выше, чем у тех, кто ест меньше всего такой еды, даже после учета других факторов, таких как курение.
Для этого исследования исследователи проанализировали данные более чем 100 000 человек, которые заполнили анкету о частоте употребления пищи в рамках Национального обследования состояния здоровья и питания, и сравнили эту информацию с медицинскими картами, в которых были диагностированы случаи рака легких.
Авторы исследования пишут, что в среднем люди съедали почти три порции ультрапереработанных продуктов в день, чаще всего мясных, диетических или безалкогольных напитков с кофеином, а также безалкогольных напитков без кофеина.
«Промышленная переработка изменяет пищевую матрицу, влияя на доступность питательных веществ и их усвоение, а также приводя к образованию вредных примесей», — добавили исследователи. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, они особо выделили акролеин, который может выделяться при сжигании табака, древесины, пластмасс и бензина, а также при приготовлении жиров и масел при высоких температурах. По их мнению, упаковочные материалы также могут быть частью проблемы.
Исследование носит наблюдательный характер, а это означает, что, несмотря на то, что методы были четкими и действенными, исследование все еще не может окончательно доказать, что эти продукты вызывают рак легких — просто между ними существует связь, поясняет доктор Дэвид Кац, специалист по профилактике и медицине образа жизни и основатель некоммерческой инициативы True Health Initiative.
«Это исследование убедительно свидетельствует о том, что ультрапереработанные пищевые продукты могут повышать риск развития рака легких», — сказал он.
Рак легких является распространенной формой рака, и, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году во всем мире будет зарегистрировано 2,4 миллиона новых случаев заболевания, отмечает CNN.
По словам Каца, курение является основным фактором риска развития рака легких, но люди, которые не курят, все равно могут заболеть им, что говорит о наличии других факторов.
Авторы сделали поправку на факторы, а это означает, что они учли другие возможные факторы, которые могут увеличить вероятность постановки диагноза рака легких, включая то, курил человек или нет, но важно отметить, что результаты измерений не были детализированы, комментирует доктор Фанг Фанг Чжан, профессор семьи Нили и заведующий отделом эпидемиологии питания и обработки данных в Школе диетологии и политики Фридмана при Университете Тафтса в Бостоне.
«Поскольку курение является очень важным фактором риска развития рака легких, грубая корректировка режима курения может привести к большим последствиям, — написала она в электронном письме. — Важно будет скорректировать интенсивность (например, количество выкуриваемых сигарет в день) и продолжительность (например, годы курения) или совокупный риск курения (например, пачка сигарет в год). Однако авторы обнаружили, что связь между потреблением продуктов с высокой степенью переработки и риском развития рака легких была сильнее среди тех, кто никогда не курил.».
По словам Каца, было проведено не так много исследований, посвященных ультрапереработанным продуктам и риску развития рака легких, но множество существующих данных показывает, насколько важно качество рациона питания для прогнозирования преждевременной смерти от всех причин в Соединенных Штатах.
Часто потребление ультрапереработанных продуктов связано с более низким качеством рациона, таким как более высокое потребление насыщенных жиров, химических веществ, соли и сахара, а также более высокое потребление калорий, добавил он.
Эти факторы «могут стимулировать воспаление — основной путь развития и прогрессирования рака — и повреждать микробиом, нарушая работу иммунной системы», — сказал он в электронном письме. «Такое сочетание избыточного воспаления и ослабленного иммунитета дает клеткам-нарушителям преимущество… Именно по этому сценарию начинается рак».
По словам доктора Тома Бренны, профессора педиатрии, питания человека и химии в Медицинской школе Делла при Техасском университете в Остине, в продуктах, прошедших ультрапереработку, как правило, содержится мало омега-3. По данным Управления пищевых добавок Национального института здравоохранения, омега-3 — это незаменимые полезные жиры, которые организм не может вырабатывать самостоятельно.
«Омега-3 ограничивают срок годности, поэтому, если вы собираетесь что-то перерабатывать в ультрапастеризованном виде, вам лучше избавиться от омега-3», — говорит Бренна.
По словам доктора Чжан, добавки в ультрапереработанных пищевых продуктах, канцерогены, образующиеся в процессе переработки, или химические вещества из упаковки пищевых продуктов также могут иметь значение. «Однако эти пути не совсем понятны и требуют дальнейших исследований», — подчеркивает она.
По словам Каца, исследование добавляет риск развития рака легких к списку причин, по которым следует избегать ультрапереработанных продуктов и повышать качество рациона. Он добавил, что здоровье и качество питания улучшаются, когда люди едят в основном цельные, необработанные продукты и в основном растения, такие как овощи, фрукты, цельные зерна, фасоль, чечевица, орехи и семечки.
Доктор Чжан рекомендует начать с чтения этикеток на продуктах. «Избегайте продуктов с длинными списками ингредиентов и незнакомыми названиями — скорее всего, это добавки, консерванты и искусственные ароматизаторы», — сказала она. «Отдавайте предпочтение цельным продуктам и готовьте блюда, используя цельные или минимально обработанные ингредиенты, когда это возможно».
Вместо того, чтобы зацикливаться на том, что вы не будете есть, попробуйте включить в свой рацион натуральные продукты, — добавляет Кац.
«Если вы привыкли есть много сладкого, замените его меньшим количеством “настоящих” продуктов, выбирая по одному за раз», — написал он в электронном письме.
По его словам, вашим вкусовым рецепторам может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть к более полезной пище, но если вы дадите себе пару недель на то, чтобы привыкнуть к ней, вы сможете отдавать предпочтение вкусу более натуральных ингредиентов.
«Как только это произойдет, придерживаться здорового питания станет намного проще», — добавил Кац.