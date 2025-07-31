100 тыс. пассажиров задержались из-за БПЛА на станции Лихая в Ростовской области

После падения БПЛА на станции Лихая в Ростовской области было задержано свыше 130 поездов, ситуация коснулась около 100 тысяч пассажиров. Об этом сообщает портал 1rnd.ru со ссылкой на генерального директора — председателя правления ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозерова.
Поезда останавливались на разных участках, в том числе в безлюдных местах. Пассажирам выдавали питание и воду. Ситуация вышла за рамки стандартных регламентов, но сотрудники «РЖД» оперативно принимали все необходимые меры. Олег Белозеров добавил, что в жару некоторые также жаловались на кондиционеры.
Напомним, инцидент с БПЛА произошел 19 июля. Тогда сообщалось о повреждении контактной сети на перегоне Лихая — Замчалово, а также о приостановке движения 132 пассажирских составов. Маршруты задерживались до 15-ти часов. Было открыто реверсивное движение, к 22 июля все поезда вернулись в график.
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