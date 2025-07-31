В Союзе турагентств высказались о влиянии землетрясения на Камчатке на уровень турпотока

Туристы отказались возвращать билеты на Камчатку, несмотря на прошедшее в регионе сильное землетрясение. Причина заключается в том, что сам процесс подготовки к поездке довольно трудный и затратный. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал глава Союза туристических агентств и член координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов.