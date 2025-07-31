В Союзе турагентств высказались о влиянии землетрясения на Камчатке на уровень турпотока

Туристы отказались возвращать билеты на Камчатку, несмотря на прошедшее в регионе сильное землетрясение. Причина заключается в том, что сам процесс подготовки к поездке довольно трудный и затратный. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал глава Союза туристических агентств и член координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов.
Он также уточнил, что людям приходится платить большие деньги, чтобы попасть на Камчатку, и ждут также по полгода.
«Организация такой поездки, как правило, занимает длительный срок. Люди пытаются приобрести билеты в начале января, чтобы в конце августа слетать на Камчатку по приемлемым ценам», — заявил Голов.
Кроме того, президент Союза турагентств отметил, что последствия землетрясения на Камчатке оказались не такими серьезными, туристическая инфраструктура также не пострадала.
Голов также уточнил, что очень много людей, которые хотят посетить Камчатку, однако спонтанно это никто не делает, к этому готовятся заранее.