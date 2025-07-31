В казанском аэропорту задержаны пассажиры со скорпионами и кобрами

В аэропорту Казани таможенники обнаружили в багаже у двух женщин, прилетевших из Вьетнама, незаконно ввезённых опасных животных и растения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В поклаже были обнаружены стеклянные бутылки с желтой жидкостью, в которую были помещены кобра, скорпион и корни растений. Пассажирки проходили через «зеленый» коридор, не предъявляя таможенной декларации. К слову, названные животные включены в список видов, охраняемых Конвенцией о международной торговле дикой фауной и флорой. Изъятые образцы сотрудники таможни направили образцы на экспертизу.
В ведомстве отметили, что ввоз таких товаров на территорию Евразийского экономического союза без специальных разрешений запрещен. В случае наличия разрешительных документов, товар обязательно подлежит декларированию в «красном коридоре».