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В казанском аэропорту задержаны пассажиры со скорпионами и кобрами

Также они пытались незаконно провести корни растений.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В аэропорту Казани таможенники обнаружили в багаже у двух женщин, прилетевших из Вьетнама, незаконно ввезённых опасных животных и растения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В поклаже были обнаружены стеклянные бутылки с желтой жидкостью, в которую были помещены кобра, скорпион и корни растений. Пассажирки проходили через «зеленый» коридор, не предъявляя таможенной декларации. К слову, названные животные включены в список видов, охраняемых Конвенцией о международной торговле дикой фауной и флорой. Изъятые образцы сотрудники таможни направили образцы на экспертизу.

В ведомстве отметили, что ввоз таких товаров на территорию Евразийского экономического союза без специальных разрешений запрещен. В случае наличия разрешительных документов, товар обязательно подлежит декларированию в «красном коридоре».