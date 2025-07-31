В Красноярском крае выбран подрядчик для создания единой карты «Енисейская Сибирь»

Идея создания единой цифровой карты была озвучена несколько лет назад. Процесс активизации проекта начался после подписания соглашения в 2022 году между тогдашним губернатором Красноярского края Александром Уссом и генеральным директором национальной платежной системы «Мир» Владимиром Комлевым на Петербургском международном экономическом форуме. Первоначально планировалось, что карта заработает в 2022—2023 годах, однако запуск был отложен по ряду причин. Теперь, с определением подрядчика, реализация проекта переходит в активную стадию, и ожидается, что к 2026 году карта «Енисейская Сибирь» станет неотъемлемой частью жизни красноярцев — от школьников до пенсионеров.