В Красноярском крае выбран подрядчик для создания единой карты «Енисейская Сибирь»

В Красноярском крае стартовал завершающий этап реализации масштабного цифрового проекта по созданию единой карты жителя региона под названием «Енисейская Сибирь».
Контракт на разработку и внедрение системы был заключен с московской компанией ООО «АЛЬТА ТЕКНОЛОДЖИ», которая стала победителем электронного аукциона. Общая стоимость работ составит 58 миллионов рублей, финансирование будет осуществляться из бюджета края.
Единые карты для жителей уже внедрены в ряде российских регионов, и теперь такая система появится и в Красноярском крае. Разработка карты начнется сразу после подписания договора и должна быть завершена к 25 марта 2026 года.
Официальное название новой системы — «Государственная межведомственная информационная система Красноярского края “Единая карта жителя Красноярского края”. Основная цель проекта заключается в создании единого цифрового пространства, которое объединит доступ к государственным и муниципальным услугам, мерам социальной поддержки, а также образовательным и транспортным сервисам.
По информации Министерства цифрового развития Красноярского края, карта станет многофункциональным электронным инструментом, который позволит жителям региона:
• Получать социальные и региональные выплаты напрямую на карту.
• Пользоваться льготным проездом в общественном транспорте.
• Обеспечивать школьникам доступ в образовательные учреждения и оплачивать питание с учетом льгот.
• Использовать карту как банковскую, скидочную и бонусную, участвуя в программах лояльности партнерских магазинов и сервисов.
Идея создания единой цифровой карты была озвучена несколько лет назад. Процесс активизации проекта начался после подписания соглашения в 2022 году между тогдашним губернатором Красноярского края Александром Уссом и генеральным директором национальной платежной системы «Мир» Владимиром Комлевым на Петербургском международном экономическом форуме. Первоначально планировалось, что карта заработает в 2022—2023 годах, однако запуск был отложен по ряду причин. Теперь, с определением подрядчика, реализация проекта переходит в активную стадию, и ожидается, что к 2026 году карта «Енисейская Сибирь» станет неотъемлемой частью жизни красноярцев — от школьников до пенсионеров.