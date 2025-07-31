Как в Красноярске отпразднуют День ВДВ

2 августа в Красноярске отметят День ВДВ. Кстати, в этом году Воздушно-десантные войска отмечают 95-летие.
В администрации города рассказали, что в 10:00 у памятника воинам-интернационалистам состоится церемония возложения цветов и венков.
С 14:30 до 16:30 в парке 400-летия Красноярска будут работать всевозможные локации. К примеру, можно будет сыграть в палку-банку, перетягивание каната, лазертаг. Также желающие смогут побороться в мягких зрелищных костюмах, посоревноваться в армрестлинге и гиревом спорте.
Помимо этого, жителей и гостей Красноярска ждёт выставка образцов оружия.
Ещё в этот день во время составления карты регионов (спилс-карта) можно будет проверить знания субъектов России, а также собрать и разобрать автомат, расписать деревянные значки «ВДВ 95 лет» и сделать самолёт из конструктора.
Федерация «Ушу» и ребята центра «Патриот» по армейскому рукопашному бою подготовят показательные выступления.
В 15:00 запланирован концерт.
Завершится всё награждением от Союза десантников за помощь в СВО. Также наградят победителей конкурса рисунков «Мой ПАПА, Брат, Дядя, Дедушка Десантник».