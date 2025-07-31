Палочные дисциплины: как в России отмечают 45-летие Гарри Поттера

— Если говорить об иностранных изданиях, то, конечно, Святым Граалем считается первый тираж книги «Гарри Поттер и философский камень» от Bloomsbury в твердом переплете. Книга была напечатана тиражом всего 500 штук (200 из которых отправились в библиотеки), и не так давно экземпляр в идеальном состоянии ушел с молотка за немыслимые $471 тыс. Если раньше я думал, что могу продать квартиру и купить на аукционе эту книгу, то сейчас понимаю, что это время безвозвратно ушло, — отметил Гусенков.