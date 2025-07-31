Палочные дисциплины: как в России отмечают 45-летие Гарри Поттера

День рождения Гарри Поттера традиционно отмечают 31 июля, сегодня ему исполнится 45 лет. Накануне юбилейной даты фанаты книги и фильмов собрались в Москве на масштабный тематический квиз, куда отправились и «Известия». Выяснилось, что российские поттероманы — это сотни и тысячи людей, которые пишут фанфики, снимают любительские фильмы, шьют «каноничные» костюмы и тратят сотни тысяч рублей на редкие экземпляры любимой книги. «Известия» рассказывают, как устроен русский фандом Гарри Поттера.
Поттерианские квизы — это десятки тысяч россиян.
Накануне дня рождения знаменитого волшебника 130 человек, разделенные на 30 команд, надели на праздничный квиз свои лучшие костюмы, потому что косплей, пусть он уже не очень в моде, прилагается. Нарисовали «каноничный» шрам на лбу и, вооружившись семью томами оригинальной истории, собрались выяснить, кто лучше знает главную сказку XXI века.
Случайный прохожий мог бы легко принять собравшихся за актерскую группу фэнтези-сериала, которая отвлеклась на обеденный перерыв. На каждом втором — галстук одного из четырех факультетов школы чародейства и волшебства Хогвартс, черные студенческие мантии, в руках — волшебные палочки, на шеях — символ Даров смерти. На столе организаторов — Распределяющая шляпа, рядом — Кубок трех волшебников.
— С самого начала у меня была мечта сделать волшебное место, которое собирает сотни волшебников, — рассказал «Известиям» основатель московского квиза «Батарейка» Николай Морозов. — И с первой игры нас встретил успех: часто в залах не хватало места, я работал 24/7 в поисках новых идей для проекта. С 2018 года наши мероприятия посетило более 10 тыс. человек офлайн и тысячи игроков онлайн.
Игроков так много, что пришлось вводить систему дивизионов: новички начинают с СОВ, заняв призовые места, переходят в ЖАБУ, далее — в Орден Мерлина. СОВ и ЖАБА — аббревиатуры выпускных экзаменов в поттериане. Если для одних любовь к франшизе ограничивается пересмотром восьми фильмов под Новый год, то другие подходят куда серьезнее. Команды с говорящими названиями «Противозакляточные», «Наследники Пуффендуя», «Вуд, я нашла вам винца!», «Вован де Торт» не только посекундно знают фильмы, но и построчно — каждую из глав всех семи книг.
— Мне известны случаи, когда в «жарких» играх дело доходило до драк. Хотя само по себе открытое проявление агрессии нехарактерно для субкультуры. Все противостояния обычно разрешаются «на бумаге» и в упорной интеллектуальной борьбе, — отметил Морозов.
Основатель другого популярного квиза «Смузи» Дмитрий Будник утверждает, что каждый месяц игры по Гарри Поттеру собирают порядка 4 тыс. человек и аудитория только растет.
— Любые фанаты — это агрессия. Нельзя сказать, что фанаты «Властелина колец» или «Звездных войн» менее агрессивны. Просто на квизы по Гарри Поттеру их больше приходит, и если прозвучит некорректный вопрос, ведут они себя соответствующе, — рассказал «Известиям» Будник.
Коллекционирование книг о Поттере — дорогое увлечение.
За одним игровым столом под личиной Темного Лорда, Пожирателей смерти, слизеринцев и пуффендуйцев оказываются банковские служащие, айтишники, научные сотрудники, полицейские, библиотекари, журналисты, актеры озвучки и даже помощники депутатов Госдумы. У многих увлечение Гарри Поттером приняло крупные масштабы.
— Я познакомился с поттерианой в 2003 году. Бабушка подарила видеокассету «Философского камня», — рассказал «Известиям» капитан команды «Противозакляточные» Алексей Сафонов. — Я уже играл с командой в квизы, мы занимали призовые места, а «Философский камень» я так и не читал. Но в 2022 году из командировки в Таиланде привез первую часть с юбилейной обложкой. А дальше стал охотиться за другими переводами. Со временем всё переросло в безумное увлечение.
На сегодняшний момент коллекция Алексея насчитывает более 40 книг с различными фирменными обложками более чем из 25 стран. По словам коллекционера, самый красивый экземпляр в коллекции — MinaLima, созданный двумя графическими дизайнерами Мирафорой Мина и Эдуардо Лима, которые работали над созданием реквизита для фильмов о Гарри Поттере и «Фантастических тварей».
Многие фанаты коллекционируют атрибутику и книги, но далеко не каждый может себе позволить особо ценные экземпляры. Среди них Сергей Гусенков, который стал поклонником Гарри Поттера в детстве, но собирать книги начал уже во взрослом возрасте.
— Волшебный мир был моим безопасным и уютным прибежищем, где можно отдохнуть или отвлечься от проблем. Разумеется, я прочитал книги несчетное количество раз, а фильмы выучил почти наизусть, — рассказал «Известиям» коллекционер. — В какой-то момент я обнаружил канал американского коллекционера Питера Кеннета, который умудрился собрать книги на всех языках мира. Меня это очень вдохновило и восхитило.
Самый дорогой лот в коллекции Сергея — так называемое второе взрослое издание семи книг от Bloomsbury. Оно выходило в Великобритании с 2004 по 2015 год в минималистичном дизайне в темных тонах. Такой комплект книг — в твердом переплете, с суперобложками и в подарочном коробе без дефектов и изъянов — стоит от 50 тыс. рублей.
По словам Гусенкова, в России самым дорогим изданием считается спецвыпуск книги «Гарри Поттер и философский камень» от издательства «Росмэн», вышедший в 2000 году. Книжка в мягком переплете, с черной неказистой обложкой и крупной надписью «Не для продажи» появляется на различных интернет-площадках примерно за 100 тыс. рублей. Книга вышла небольшим тиражом в 2 тыс. экземпляров и предназначалась для бесплатной раздачи критикам, рецензентам и участникам книжных ярмарок тех лет.
Среди ценных лотов есть набор из семи книг в черном оформлении от «Росмэн». Такие книги в идеальном состоянии на специальной картонной подставке могут продаваться от 100 тыс. рублей.
— Если говорить об иностранных изданиях, то, конечно, Святым Граалем считается первый тираж книги «Гарри Поттер и философский камень» от Bloomsbury в твердом переплете. Книга была напечатана тиражом всего 500 штук (200 из которых отправились в библиотеки), и не так давно экземпляр в идеальном состоянии ушел с молотка за немыслимые $471 тыс. Если раньше я думал, что могу продать квартиру и купить на аукционе эту книгу, то сейчас понимаю, что это время безвозвратно ушло, — отметил Гусенков.
Директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов рассказал «Известиям», что первые книги о Гарри Поттере продавались с большим трудом.
— Только на второй и еще больше на третьей книге «Гарри Поттер» начал становиться легендой. Естественно, на интерес повлиял выход фильма. Именно тогда это стало глобальным уникальным литературно-медийным проектом, — вспоминает Кузнецов.
По его словам, долгие годы «Гарри Поттер» был не только самой продаваемой книгой издательства «Росмэн», но и вообще самой продаваемой книгой во всем мире.
— Мы издали седьмую книгу единовременным тиражом 2 млн экземпляров. Я не помню, чтобы когда-то еще за всю историю «Росмэн» был такой тираж, — заключил Кузнецов.
Книг становится больше — и пишет их не Роулинг.
Когда «мама» Гарри Поттера Джоан Роулинг сообщила, что больше не будет писать новые книге о волшебнике, фанаты написали их сами. Фанфики «Гарри Поттер и методы рационального мышления», «История мародеров», «19 лет спустя» имеют тысячи поклонников.
— Когда только входишь в мир фанфиков, не осознаешь масштаба. Сообщество не только обсуждает теории и спорит о насущных вопросах вроде «а был ли Дамблдор действительно добрым человеком?», но и придумывает альтернативные вселенные и концовки оригинального текста. Моя любимая тема — отношения Драко Малфоя и Гермионы Грейнджер, — рассказала «Известиям» Рида Адзинова, которая не только следит за новыми фанфиками, но и переводит их на русский язык.
Кроме прочего поттероманы снимают собственные кинокартины. На официальных фанатских ресурсах можно найти часовой фильм «Черная змея, бродячий пес», а сейчас проходит кастинг в любительский сериал «Блэки», где главными героями станут злодеи саги.
Волшебный мир, однажды захвативший читателей, продолжает жить и развиваться: сериал от HBO, который выйдет в 2027 году, очевидно, даст новую волну популярности Гарри Поттера.