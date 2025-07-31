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В Самарской области 6 тысяч подростков получили первый трудовой опыт в 2025 году

Ребятам помогала служба занятости. Речь идет о временной работе в свободное от учебы время.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Ребятам помогала служба занятости. Речь идет о временной работе в свободное от учебы время. Подробностями поделились представители регионального правительства.

Всего первый трудовой опыт в нынешнем году получили 6,4 тыс. подростков Самарской области. Трудились в том числе помощниками вожатых в местных пришкольных лагерях.

Себя в этой роли попробовала, например, 17-летняя Евдокия Кульпанова из Октябрьска. В будущем думает поступить в медуниверситет. В приоритете — «Лечебное дело».

«Работала с детьми от 7 до 12 лет. Вместе придумывали игры, организовывали конкурсы, интересно проводили время. Общение дается легко, сама еще подросток. На одной волне. Радует, что в этом году оплата увеличилась, появилось больше возможностей», — объяснила она.

Трудился этим летом и ровесник Кульпановой Дмитрий Шпытко. У него в планах столичный университет и профессия химика-технолога.

«Вижу в работе возможность помочь родному городу, проявить себя. Делаю первые шаги к самостоятельной жизни, зарабатываю деньги. Устройство от центра занятости — хороший шанс стать более дисциплинированным и ответственным», — уверен подросток.

Причем помимо основной зарплаты, ребята получают дополнительные выплаты от профильной службы примерно в 5,2 тыс. рублей.

Недавно в 63-м регионе завершился молодежный форум «Иволга-2025». Его посетили около 1,5 тыс. человек из 80 регионов и девяти стран.

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