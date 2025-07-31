В Самарской области 6 тысяч подростков получили первый трудовой опыт в 2025 году

«Работала с детьми от 7 до 12 лет. Вместе придумывали игры, организовывали конкурсы, интересно проводили время. Общение дается легко, сама еще подросток. На одной волне. Радует, что в этом году оплата увеличилась, появилось больше возможностей», — объяснила она.