Виталий Хоценко вместе с главой города Омска открыли движение по обновленному бульвару Архитекторов

В преддверии празднования Дня Омской области и Дня города состоялось торжественное открытие обновленной автомобильной дороги по бульвару Архитекторов. В церемонии приняли участие высшие должностные лица региона: губернатор Виталий Хоценко, спикер Законодательного собрания Александр Артемов, мэр Омска Сергей Шелест, а также делегации из подшефных городов Стаханова и Калининграда.
Реконструированный участок протяженностью около 4 километров стал одним из крупнейших инфраструктурных проектов последних лет. Модернизация охватила территорию от ТЦ «МЕГА» до улицы Крупской и включила комплексное обновление всей инфраструктуры.
«Это первый крупный инфраструктурный объект, введенный в эксплуатацию за последние годы. Реализовать проект удалось благодаря национальным программам, инициированным Президентом России Владимиром Путиным», — отметил Виталий Хоценко.
Фото: Сергей Мельников.
Новая дорога представляет собой современное пятислойное покрытие общей толщиной 105 см. Проезжую часть расширили до 4−6 полос, создали парковочные зоны у ТЦ «Тополиный» и парка 300-летия Омска, построили контактную сеть для будущих троллейбусных маршрутов. Обустроено 15 современных остановочных пунктов, проложены тротуары и велодорожки, установлено освещение.
Фото: Сергей Мельников.
Особое внимание уделялось благоустройству прилегающей территории. По словам мэра Сергея Шелеста, было переустроено более 100 км инженерных сетей. Осенью планируется высадить около 9 тысяч деревьев и кустарников.
«Благодарю жителей Левобережья за терпение в период строительства. Этот проект существенно улучшит транспортную доступность района и создаст условия для комфортного проживания. Мы продолжим развивать инфраструктуру Левобережья», — подчеркнул глава региона.
За профессиональный вклад в реализацию проекта почетными грамотами награждены специалисты и руководители подрядных организаций. Реконструкция бульвара Архитекторов стала важным шагом в развитии дорожной сети Омска и улучшении качества жизни горожан. Осенью на обновленном бульваре высадят деревья и кустарники. А уже завтра на новом проспекте запустят движение общественного транспорта после настройки светофорного оборудования.