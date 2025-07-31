Виталий Хоценко вместе с главой города Омска открыли движение по обновленному бульвару Архитекторов

За профессиональный вклад в реализацию проекта почетными грамотами награждены специалисты и руководители подрядных организаций. Реконструкция бульвара Архитекторов стала важным шагом в развитии дорожной сети Омска и улучшении качества жизни горожан. Осенью на обновленном бульваре высадят деревья и кустарники. А уже завтра на новом проспекте запустят движение общественного транспорта после настройки светофорного оборудования.