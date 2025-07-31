Установка умных счётчиков или умная схема мошенников?

По словам пользовательницы, всё выглядело очень убедительно, особенно учитывая то, что в последнее время в новостях активно обсуждается установка новых счётчиков. Она призналась, что знает о запрете на передачу кодов, но сделала исключение, так как сообщение пришло с официального номера. После этого пришёл ещё один код, но его она уже не назвала звонившему, сказав, что он не приходил.