Установка умных счётчиков или умная схема мошенников?

Об одном таком случае рассказала пользовательница в соцсетях. По её словам, звонивший сообщил, что приедет мастер для установки счетчика, и предложил выбрать удобное время, что она и сделала. Далее, как отметила девушка, началось самое странное: ей пришёл SMS-код с номера 3232 (который принадлежит сервису mysoliq), и мужчина по телефону попросил продиктовать его для якобы регистрации заявки.
По словам пользовательницы, всё выглядело очень убедительно, особенно учитывая то, что в последнее время в новостях активно обсуждается установка новых счётчиков. Она призналась, что знает о запрете на передачу кодов, но сделала исключение, так как сообщение пришло с официального номера. После этого пришёл ещё один код, но его она уже не назвала звонившему, сказав, что он не приходил.
Мужчина сообщил ей, что заявка зарегистрирована и с ней свяжется мастер, однако теперь девушка сомневается в легальности произошедшего и задаётся вопросом, не стала ли она жертвой мошенников.
Позже девушка уточнила, что доступ к её личному кабинету my.soliq никто не получил, на неё не оформили кредит, деньги с карт не списали. Но инцидент вызвал волну обсуждений.
Что это может быть?
Пользователи разделились на два лагеря. Первая версия — классическое мошенничество. Люди, маскируясь под коммунальные службы, получают доступ к личной информации, картам или оформляют онлайн-кредиты.
Вторая версия — афера с оформлением самозанятости. Некоторые утверждают, что под видом подачи заявки неизвестные оформляют на граждан статус самозанятого.
В любом случае, представители водоканала не просят коды SMS, особенно коды от my.soliq, где хранятся важные налоговые и идентификационные данные. Любая просьба продиктовать код из SMS — признак мошенничества, даже если сообщение пришло с «официального» номера.
Главное правило
Что бы вам ни говорили по телефону, SMS-коды — это ключ от вашей цифровой жизни. Их нельзя передавать никому, даже если сообщение пришло с официального номера.
Пользователи надеются, что официальные органы прокомментируют ситуацию и разъяснят, каким образом действительно производится установка счётчиков, чтобы исключить возможность повторения подобных инцидентов.
А пока — будьте осторожны и не верьте в «официальные» звонки от неизвестных. Особенно, если они требуют коды.