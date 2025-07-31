Новосибирским контрактникам увеличат выплаты до двух миллионов рублей

На пункте отбора на военную службу по контракту в Новосибирске наблюдается стабильный поток желающих стать на защиту Родины и участвовать в специальной военной операции (СВО). Один из кандидатов, Роман, поделился своими мотивами: «Мои друзья служат на СВО уже давно, я хочу поехать помочь им. Я служил срочную службу и по контракту, мои навыки пригодятся в специальной военной операции». Такие слова можно услышать от многих молодых людей, которые осознают важность своей роли в текущих событиях.