Новосибирским контрактникам увеличат выплаты до двух миллионов рублей

В этот период единовременная выплата увеличена до 2 миллионов рублей, из которых 1,6 миллиона составляют региональные выплаты, а 400 тысяч — федеральные. Это решение было принято правительством региона под руководством губернатора Андрея Травникова и направлено на поддержку граждан, желающих служить своей стране.
На пункте отбора на военную службу по контракту в Новосибирске наблюдается стабильный поток желающих стать на защиту Родины и участвовать в специальной военной операции (СВО). Один из кандидатов, Роман, поделился своими мотивами: «Мои друзья служат на СВО уже давно, я хочу поехать помочь им. Я служил срочную службу и по контракту, мои навыки пригодятся в специальной военной операции». Такие слова можно услышать от многих молодых людей, которые осознают важность своей роли в текущих событиях.
Специалисты на пункте отбора подробно объясняют каждому кандидату особенности прохождения военной службы, а также информируют о денежных выплатах и социальных гарантиях. Перед подписанием контракта будущие военнослужащие проходят профориентационное и медицинское обследование. Инструкторы проверяют персональные данные кандидатов и формируют их личные дела. Это важно для обеспечения безопасности и эффективности службы. После подписания контракта граждане отправляются в воинскую часть, где проходят интенсивную подготовку в соответствии со своими военно-учётными специальностями.
Контрактные военнослужащие получают широкий спектр социальных гарантий и льгот. К ним относятся кредитные и налоговые каникулы, бюджетные места для обучения детей в вузах, бесплатные путёвки для детей в летние оздоровительные лагеря, а также присвоение статуса ветерана боевых действий с соответствующими гарантиями. Эти меры направлены на то, чтобы поддержать военнослужащих и их семьи. Кроме того, те, кто отправится выполнять задачи специальной военной операции, смогут аннулировать долги по неисполненным кредитным обязательствам.
Денежное довольствие военнослужащих по контракту в зоне специальной военной операции начинается от 210 тысяч рублей и может быть значительно выше. К тому же предусмотрены дополнительные выплаты за подбитую технику противника или за продвижение вперед в составе штурмовых подразделений. Дополнительные выплаты также полагаются при награждении медалями и орденами.
Жители региона могут узнать больше о том, как поступить на военную службу по контракту, какие выплаты и социальные гарантии предусмотрены для военнослужащих, а также получить ответы на все интересующие вопросы по бесплатному номеру «горячей линии» 117 и на сайте kontrakt.nso.ru.
Новосибирцы имеют уникальную возможность не только внести свой вклад в защиту страны, но и получить значительные финансовые преимущества и социальные гарантии. Правительство региона продолжает работать над улучшением условий службы и поддержки военнослужащих.
Каждый желающий может стать частью этой важной миссии и внести свой вклад в защиту мирного населения и стабильности в стране.