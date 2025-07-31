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Сопин высказался о возможном переходе Овечкина в омский «Авангард»

Генменеджер заявил, что вопрос о приглашении легенды НХЛ Александра Овечкина пока не актуален, но клуб готов его рассмотреть.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Om1 Омск

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал возможное приглашение нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в омский клуб. В интервью он отметил, что это крайне сложный и долгосрочный вопрос.

«Это очень тяжёлый и долгосрочный вопрос. Ближе к концу следующего сезона можно будет задать Александру этот вопрос. У нас очень хорошие отношения. Если у него будет желание продолжать играть в хоккей, то мы обязательно переговорим с ним о его будущем», — сказал Сопин в беседе с «Советским спортом».

Александр Овечкин является лучшим снайпером в истории НХЛ в регулярных чемпионатах, забив 897 голов. С учетом плей-офф он занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ, забив 974 шайбы, уступая лишь Уэйну Гретцки (1016 шайб).