Сопин высказался о возможном переходе Овечкина в омский «Авангард»

«Это очень тяжёлый и долгосрочный вопрос. Ближе к концу следующего сезона можно будет задать Александру этот вопрос. У нас очень хорошие отношения. Если у него будет желание продолжать играть в хоккей, то мы обязательно переговорим с ним о его будущем», — сказал Сопин в беседе с «Советским спортом».