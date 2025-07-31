Новый модульный памп-трек открыли на острове Юность в Иркутске

Новая площадка стала подарком для любителей экстремальных видов спорта и активного отдыха.
Памп-трек представляет собой деревянную модульную конструкцию длиной 53 метра, состоящую из 47 элементов. Такая трасса позволяет райдерам развивать скорость за счет проката на подъемах и спусках без необходимости крутить педали или отталкиваться ногой. Тренировки здесь развивают ловкость, выносливость и укрепляют мышцы, заменяя полноценную кардионагрузку, отмечает пресс-служба администрации Иркутска.
«Этот проект — важный шаг в развитии спортивной инфраструктуры города. Памп-трек станет местом притяжения для спортсменов и молодежи, поможет популяризировать активный образ жизни», — сказал исполняющий обязанности начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Метляев.
Преимуществами такого трека стали его универсальность и долговечность. В отличие от грунтовых и асфальтовых аналогов, деревянная конструкция устойчива к погодным условиям и позволяет добавлять новые модули для разнообразия трассы. Площадка расположена рядом с существующим скейт-парком, создавая единую спортивную зону.
Проект реализован при поддержке велошколы Baikal BMX Racing, которая будет проводить на треке бесплатные тренировки для всех желающих. В день открытия профессиональные райдеры провели мастер-классы по катанию на велосипедах и самокатах, а тренеры рассказали о правилах безопасности.