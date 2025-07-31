Новый модульный памп-трек открыли на острове Юность в Иркутске

Проект реализован при поддержке велошколы Baikal BMX Racing, которая будет проводить на треке бесплатные тренировки для всех желающих. В день открытия профессиональные райдеры провели мастер-классы по катанию на велосипедах и самокатах, а тренеры рассказали о правилах безопасности.