Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре водитель погрузчика спас крошечного котенка из груды мусора на полигоне

В Самаре на территории мусорного полигона водитель погрузчика по имени Александр обнаружил котенка, застрявшего между деревянными обломками.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В Самаре на территории мусорного полигона водитель погрузчика по имени Александр обнаружил котенка, застрявшего между деревянными обломками. Мужчина остановил работу техники и аккуратно освободил животное. Осмотр показал, что серьезных повреждений у котенка нет.

После спасения водитель доставил животное в ветеринарную клинику, где ему сделали прививки и назначили лечение. Впоследствии одну из сотрудниц предприятия взяла котенка к себе.

Ранее мы писали, что в Жигулевском заповеднике впервые за 70 лет зафиксировали пятнистого оленя. Животное прогуливалось по лесу как ни в чем не бывало.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.