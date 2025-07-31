В Самаре водитель погрузчика спас крошечного котенка из груды мусора на полигоне

В Самаре на территории мусорного полигона водитель погрузчика по имени Александр обнаружил котенка, застрявшего между деревянными обломками. Мужчина остановил работу техники и аккуратно освободил животное. Осмотр показал, что серьезных повреждений у котенка нет.
После спасения водитель доставил животное в ветеринарную клинику, где ему сделали прививки и назначили лечение. Впоследствии одну из сотрудниц предприятия взяла котенка к себе.
Ранее мы писали, что в Жигулевском заповеднике впервые за 70 лет зафиксировали пятнистого оленя. Животное прогуливалось по лесу как ни в чем не бывало.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.