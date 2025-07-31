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В Казани на нескольких улицах отключили воду из-за аварии

Водоснабжение обещают восстановить к 22 часам 31 июля.

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В Казани произошла авария на водопроводном трубопроводе в поселке Торфяной. Из-за повреждения трубы на улице Центрально-Торфяной временно прекращено холодное водоснабжение по ряду адресов.

Согласно информации Казанского Водоканала, отключения произошли по следующим адресам:

— ул. Агрызская, 78, 80, 82;

— Дорожная, 20, 22, 24;

— Мира, 62к.1, 62к.2, 64к.1, 64к.2;

— п. Торфяной;

— п. Карьер;

— п. Нагорный;

— Сибирский тракт, 43а, 43д, 43.

Восстановительные работы планируют завершить до 22:00 31 июля. Жители могут оставить заявки на доставку питьевой воды с помощью автоцистерн по номеру: 231−62−60.