Вячеслав Федорищев выступил за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Губернатор Самарской области поделился мнением о возможных изменениях в российском футболе.
В планах — ужесточение лимита с 13 до десяти иностранцев в заявке и с восьми до шести-семи на поле. Против высказались владелец и наставник «Акрона» Павел Морозов и Заур Тедеев, а также защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин.
При этом легионерами в Премьер-лиге не считаются выходцы из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
У главы 63-го региона Вячеслава Федорищева иной взгляд на потенциальные изменения в этом направлении.
«Всегда были за чистый спорт и футбол, этот принцип будет развиваться. Конечно, мы за наших ребят. В основе “Крыльев” появились три человека из молодежки. Стабильно выходят на поле. Будем этого придерживаться в хоккее, баскетболе, но особенно в футболе. Мы — за (ужесточение лимита)», — заявил губернатор.
В разговоре с «Матч ТВ» добавил, что подал некое предложение. Будут ждать результат рассмотрения.
Ранее наставник «зелено-бело-синих» Магомед Адиев объяснил, что самарской команде нужен центрфорвард.
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