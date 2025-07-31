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Вячеслав Федорищев выступил за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Губернатор Самарской области поделился мнением о возможных изменениях в российском футболе.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Губернатор Самарской области поделился мнением о возможных изменениях в российском футболе.

В планах — ужесточение лимита с 13 до десяти иностранцев в заявке и с восьми до шести-семи на поле. Против высказались владелец и наставник «Акрона» Павел Морозов и Заур Тедеев, а также защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин.

При этом легионерами в Премьер-лиге не считаются выходцы из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

У главы 63-го региона Вячеслава Федорищева иной взгляд на потенциальные изменения в этом направлении.

«Всегда были за чистый спорт и футбол, этот принцип будет развиваться. Конечно, мы за наших ребят. В основе “Крыльев” появились три человека из молодежки. Стабильно выходят на поле. Будем этого придерживаться в хоккее, баскетболе, но особенно в футболе. Мы — за (ужесточение лимита)», — заявил губернатор.

В разговоре с «Матч ТВ» добавил, что подал некое предложение. Будут ждать результат рассмотрения.

Ранее наставник «зелено-бело-синих» Магомед Адиев объяснил, что самарской команде нужен центрфорвард.

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