Виталий Хоценко совместно с Сергеем Шелестом дали старт движению транспорта в Омске на Архитекторов

«Такой крупный инфраструктурный объект мы вводим в нашем городе впервые за многие годы. Реализовать этот проект стало возможным благодаря тем условиям, которые созданы Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Новый национальный проект, а также завершенный ранее — это то, что позволяет сегодня воплощать в жизнь столь значимые стройки. Благодарю жителей Левобережья за терпение — понимаю, работы приносили определенные неудобства. Хочу выразить признательность всей команде, участвовавшей в реализации проекта. Мы создаем условия для развития новых жилых микрорайонов, продолжим развивать Левобережье и, безусловно, будем системно укреплять улично-дорожную сеть Омска и области», — сказал Виталий Хоценко.