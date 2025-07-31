Виталий Хоценко совместно с Сергеем Шелестом дали старт движению транспорта в Омске на Архитекторов

Виталий Хоценко совместно с Сергеем Шелестом дали старт движению транспорта по реконструированному бульвару Архитекторов.
Новая четырехкилометровая магистраль, протянувшаяся от торгового центра «МЕГА» до улицы Крупской, стала одним из крупнейших инфраструктурных проектов последних лет. В ходе реконструкции была с нуля простроена дорога, а также созданы современные пешеходные зоны, велодорожки, парковочные пространства и 15 новых остановочных комплексов. Реализация этого масштабного проекта стала возможной благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. На объекте были переустроены более 320 различных сетей протяженностью более 100 километров.
Фото: Сергей Мельников.
Глава региона выразил благодарность жителям Левобережья за терпение в период строительства и заверил, что развитие инфраструктуры района будет продолжено.
«Такой крупный инфраструктурный объект мы вводим в нашем городе впервые за многие годы. Реализовать этот проект стало возможным благодаря тем условиям, которые созданы Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Новый национальный проект, а также завершенный ранее — это то, что позволяет сегодня воплощать в жизнь столь значимые стройки. Благодарю жителей Левобережья за терпение — понимаю, работы приносили определенные неудобства. Хочу выразить признательность всей команде, участвовавшей в реализации проекта. Мы создаем условия для развития новых жилых микрорайонов, продолжим развивать Левобережье и, безусловно, будем системно укреплять улично-дорожную сеть Омска и области», — сказал Виталий Хоценко.
Современное дорожное полотно толщиной 105 см рассчитано на интенсивное движение. Число полос увеличено до 4 — 6, установлено новое освещение и контактная сеть для будущих троллейбусных маршрутов. Особое внимание уделено благоустройству прилегающей территории.
«Уже 20 лет в Омске подобных строек не было. В дальнейшем здесь планируется разбить красивый сквер для отдыха омичей, который сделает нам “Брусника”. Я уверен, что бульвар Архитекторов с этого дня получит новую жизнь, новое развитие. Потому что Кировский округ у нас самый динамично развивающийся в городе Омске, это большое подспорье в целом для города», — отметил Сергей Шелест.
По словам мэра, осенью на бульваре высадят около 9 тысяч деревьев и кустарников, завершая формирование комфортной городской среды.
За профессионализм и качественное выполнение работ почетными грамотами отмечены специалисты подрядных организаций. Добавим, что генеральным подрядчиком на объекте стала компания ООО «СтройТраст».