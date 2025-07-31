Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев проинспектировал работы на улице Демакова

В Советском районе устанавливают новый сквер.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Максим Кудрявцев

Сквер устанавливают в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас прокладывают пешеходные дорожки, устанавливают ограждения.

В этом году в сквере появятся трибуны, павильон «Амбар», парковая скульптура. Установят тренажеры, площадку для выгула собак, детскую игровую зону, дорожку для катания на роликах и велосипеде.

В следующем году займутся озеленением — появятся сирингарий, лиственничная аллея.

«Уверен, сквер станет современной и удобной городской площадкой для жителей и гостей Академгородка», — заключил мэр города.

Ранее BFM-Новосибирск писал, что в Новосибирске защищают газоны от машин: полусферы, камеры и «зелёный барьер».