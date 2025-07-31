Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев проинспектировал работы на улице Демакова

Сквер устанавливают в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас прокладывают пешеходные дорожки, устанавливают ограждения.
В этом году в сквере появятся трибуны, павильон «Амбар», парковая скульптура. Установят тренажеры, площадку для выгула собак, детскую игровую зону, дорожку для катания на роликах и велосипеде.
В следующем году займутся озеленением — появятся сирингарий, лиственничная аллея.
«Уверен, сквер станет современной и удобной городской площадкой для жителей и гостей Академгородка», — заключил мэр города.
Ранее BFM-Новосибирск писал, что в Новосибирске защищают газоны от машин: полусферы, камеры и «зелёный барьер».