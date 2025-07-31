Разработано оборудование для предотвращения аварий на СКИФ

«Практически все материалы и комплектующие в шиберах — российские. Также мы справились и с технологическими сложностями. Например, когда затвор за тысячные доли секунды опускается и прижимается, происходит удар. Необходимо принять специальные меры, чтобы этот удар погасить, иначе механика будет постепенно разрушаться. Далее, корпус затвора должен быть таким же герметичным, как сверхвысоковакуумная часть СКИФ. Еще одна особенность: мы разработали надежную электронику, защищенную от воздействия ионизирующего излучения, это отличает ее от зарубежного аналога», — добавил Кривенко.