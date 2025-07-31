Разработано оборудование для предотвращения аварий на СКИФ

НОВОСИБИРСК, 31 июля. /ТАСС/. Оборудование для обеспечения стабильности сверхвысокого вакуума — сверхбыстрые затворы — в ускорительном комплексе «Сибирский кольцевой источник фотонов» («СКИФ») разработали в Новосибирске. Оно не уступает иностранным аналогам, а по некоторым техническим решениям превосходит их, сообщили в пресс-службе комплекса.
СКИФ — это строящаяся под Новосибирском мегасайенс-установка, которая станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения. СКИФ, запуск которого намечен на конец 2025 года, позволит «заглядывать внутрь» вещества, получать сверхточные данные о его структуре и поведении.
«Если на станции происходит нештатная ситуация, то во фронтенд попадает атмосфера, она формирует ударную волну, которая на своем пути может разрушить дорогостоящее технологическое оборудование. Авария может привести к многодневной остановке работы всего комплекса до восстановления его параметров», — цитирует пресс-служба одного из авторов разработки Александра Кривенко.
Для обеспечения функционирования аварийного шибера компания разработала комплекс устройств. Уникальный датчик на тлеющем разряде мгновенно обнаруживает повышение давления в вакуумной камере, по которой движется пучок, электроника реагирует на это событие и затвор герметично перекрывает трубу. На весь процесс от обнаружения неполадки до герметичного отсечения приходится менее 15 миллисекунд (15 тысячных секунды). Такую скорость срабатывания ранее показывал только один иностранный аналог.
«Практически все материалы и комплектующие в шиберах — российские. Также мы справились и с технологическими сложностями. Например, когда затвор за тысячные доли секунды опускается и прижимается, происходит удар. Необходимо принять специальные меры, чтобы этот удар погасить, иначе механика будет постепенно разрушаться. Далее, корпус затвора должен быть таким же герметичным, как сверхвысоковакуумная часть СКИФ. Еще одна особенность: мы разработали надежную электронику, защищенную от воздействия ионизирующего излучения, это отличает ее от зарубежного аналога», — добавил Кривенко.
В конце 2024 года кабмин утвердил перенос сроков запуска синхротрона СКИФ в Новосибирской области на 2025 год. Ранее ввод установки, согласно указу президента РФ, был назначен на 31 декабря 2024 года. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пояснил, что изменения в сроках реализации проекта связаны с тем, что некоторые системы для установки были разработаны российскими учеными с нуля в условиях отсутствия доступа к иностранному оборудованию.