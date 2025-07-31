В Красноярских кафе и закусочных обнаружили нелегальных мигрантов

В Красноярске проверили 47 мигрантов на предмет соблюдения законодательства. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.
Сотрудники МВД провели профилактический рейд в Ленинском районе. Силовики проверили несколько заведений общественного питания и задержали десять человек. Их доставили в отдел. Составлено десять протоколов по факту незаконного осуществления иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ, а также за незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства. Установлено, что один иностранный гражданин находится на территории РФ незаконно.
Дознаватели возбудили два уголовных дела по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет).
Рейды по выявлению нарушителей миграционного законодательства проводятся регулярно, отметили в МВД.
Ранее в Красноярском крае мигранту запретили въезд в Россию после неоднократных нарушений ПДД.