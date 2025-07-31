В Красноярских кафе и закусочных обнаружили нелегальных мигрантов

Сотрудники МВД провели профилактический рейд в Ленинском районе. Силовики проверили несколько заведений общественного питания и задержали десять человек. Их доставили в отдел. Составлено десять протоколов по факту незаконного осуществления иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ, а также за незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства. Установлено, что один иностранный гражданин находится на территории РФ незаконно.