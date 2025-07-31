Омский водоканал предостерег жителей от навязчивых услуг по проверке счетчиков

«Поверка счетчиков — это обязанность их владельцев. Срок службы прибора учета указывается в паспорте, а также в каждой квитанции за холодную воду и водоотведение. Кроме того, “ОмскВодоканал” рассылает адресные уведомления, в которых напоминает потребителю о поверке счетчиков. Для индивидуальных приборов учета воды интервал поверки составляет от четырех до шести лет. Обращаю внимание, что каждый гражданин может самостоятельно проверить исправность счетчика. Достаточно открыть кран и посмотреть, работает ли счетный механизм. Обычно производители гарантируют работу счетчика в течение двух межповерочных интервалов», — рассказывает коммерческий директор омского водоканала Ольга Смиковская.