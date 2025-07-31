Омский водоканал предостерег жителей от навязчивых услуг по проверке счетчиков

Это связано с массированной навязчивой рекламой со стороны различных компаний.
Телефонные звонки, листовки, похожие на квитанции в почтовых ящиках, информация на стендах и досках объявлений — призывают потребителей срочно поверить приборы учета. Нередко специалисты таких фирм представляются сотрудниками ресурсоснабжающей организации. На этом основании неизвестные звонят горожанам и настаивают на необходимости оформить заявку на поверку прибора учета. Омский водоканал просит жителей быть бдительными и не сообщать свои личные данные посторонним. Сотрудники коммунального предприятия не обзванивают омичей. Если поверка требуется, то потребитель должен оформить заявку самостоятельно на сайте или по телефону.
«Поверка счетчиков — это обязанность их владельцев. Срок службы прибора учета указывается в паспорте, а также в каждой квитанции за холодную воду и водоотведение. Кроме того, “ОмскВодоканал” рассылает адресные уведомления, в которых напоминает потребителю о поверке счетчиков. Для индивидуальных приборов учета воды интервал поверки составляет от четырех до шести лет. Обращаю внимание, что каждый гражданин может самостоятельно проверить исправность счетчика. Достаточно открыть кран и посмотреть, работает ли счетный механизм. Обычно производители гарантируют работу счетчика в течение двух межповерочных интервалов», — рассказывает коммерческий директор омского водоканала Ольга Смиковская.
Если срок межповерочного интервала прибора учета истекает, потребители могут обратиться в любую аккредитованную организацию. Информацию о поверке приборов учета можно получить в сервисном центре омского водоканала по телефонам: 53−08−79, 8−913−150−50−40.
Справка о компании.
Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7,8 млн жителей в Армавире, Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Тихорецке, Томске, Тюмени, Тюменском и Исецком районах, Южно-Сахалинске. В 2024 году в сеть было подано 706 млн кубометров воды и принято на очистку 678 млн кубометров стоков.
Компания эксплуатирует 24,5 тысячи км водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 34% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 15,5 тысяч человек.
С 2020 года «Росводоканал» является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России. Компания следует международным принципам ESG. С 2010 по 2024 гг. на природоохранную деятельность направлено более 6,65 млрд рублей. Омская городская система водоснабжения основана в 1915 г. С 1 апреля 2005 года функции по водоснабжению и водоотведению выполняет «Росводоканал Омск» (АО «ОмскВодоканал»).
Компания обслуживает водопроводные сети протяженностью 1934 км, канализационные сети протяженностью 1351 км. Предприятие оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению более 8 тысячам юридических лиц, 990 тысячам абонентам — физическим лицам.