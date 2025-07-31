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В августе изменится расписание пригородных поездов Самара — Похвистнево

В августе в Самарской области изменится расписание ряда пригородных поездов до Похвистнево — об этом сообщает Пригородная пассажирская компания.

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В августе в Самарской области изменится расписание ряда пригородных поездов до Похвистнево — об этом сообщает Пригородная пассажирская компания. Корректировки связаны с проведением ремонтных работ.

Изменения коснутся следующих дат: 2, 13, 14, 16, 17, 20, 23 и 27 августа.

Что изменится:

2, 14 и 17 августа поезд № 7527, следующий из Похвистнево, будет курсировать только до станции Пятилетка.

13, 14, 16, 17, 20, 23 и 27 августа изменится график движения электрички № 7504 «Самара — Похвистнево» на участке Кинель — Похвистнево. Вот новое расписание:

— Отправление из Самары: 05:14.

— Прибытие в Кинель: 06:09.

— Отправление из Кинеля: 06:35.

— Прибытие в Похвистнево: 08:18.

Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок.

Ранее мы писали, что в Самарской области 6 тысяч подростков получили первый трудовой опыт в этом году.

Напомним, что житель Тольятти потерял 1,5 миллиона рублей, поверив фейковому брокеру.

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