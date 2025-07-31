В августе изменится расписание пригородных поездов Самара — Похвистнево

В августе в Самарской области изменится расписание ряда пригородных поездов до Похвистнево — об этом сообщает Пригородная пассажирская компания. Корректировки связаны с проведением ремонтных работ.
Изменения коснутся следующих дат: 2, 13, 14, 16, 17, 20, 23 и 27 августа.
Что изменится:
2, 14 и 17 августа поезд № 7527, следующий из Похвистнево, будет курсировать только до станции Пятилетка.
13, 14, 16, 17, 20, 23 и 27 августа изменится график движения электрички № 7504 «Самара — Похвистнево» на участке Кинель — Похвистнево. Вот новое расписание:
— Отправление из Самары: 05:14.
— Прибытие в Кинель: 06:09.
— Отправление из Кинеля: 06:35.
— Прибытие в Похвистнево: 08:18.
Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок.
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