Экс-работника салона связи в Башкирии будут судить за передачу данных клиента

В Октябрьском завершено расследование в отношении бывшего сотрудника оператора сотовой связи, который незаконно передал персональные данные клиента. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкирии. Мужчине предъявлены обвинения по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Нарушение неприкосновенности частной жизни».
Как выяснило следствие, в ноябре 2024 года к мужчине обратилась его коллега, находившаяся в декретном отпуске. Она попросила его предоставить сведения об одном из абонентов. Мужчина, воспользовавшись служебным положением, сделал фото данных клиента и отправил их женщине.
— Подсудимый полностью признал свою вину. Собранные материалы вместе с обвинительным заключением уже переданы в суд, — добавили в СК.
Отдельно рассматривается дело в отношении женщины, которая запросила конфиденциальную информацию. Её действия стали предметом другого уголовного производства.
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