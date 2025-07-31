Экс-работника салона связи в Башкирии будут судить за передачу данных клиента

Как выяснило следствие, в ноябре 2024 года к мужчине обратилась его коллега, находившаяся в декретном отпуске. Она попросила его предоставить сведения об одном из абонентов. Мужчина, воспользовавшись служебным положением, сделал фото данных клиента и отправил их женщине.