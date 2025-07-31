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Экс-работника салона связи в Башкирии будут судить за передачу данных клиента

Мужчину попросила коллега узнать чужие данные.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском завершено расследование в отношении бывшего сотрудника оператора сотовой связи, который незаконно передал персональные данные клиента. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкирии. Мужчине предъявлены обвинения по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Как выяснило следствие, в ноябре 2024 года к мужчине обратилась его коллега, находившаяся в декретном отпуске. Она попросила его предоставить сведения об одном из абонентов. Мужчина, воспользовавшись служебным положением, сделал фото данных клиента и отправил их женщине.

— Подсудимый полностью признал свою вину. Собранные материалы вместе с обвинительным заключением уже переданы в суд, — добавили в СК.

Отдельно рассматривается дело в отношении женщины, которая запросила конфиденциальную информацию. Её действия стали предметом другого уголовного производства.

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