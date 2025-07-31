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Путин поздравил Якубовича с юбилеем

Путин поздравил телеведущего Якубовича с юбилеем.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем телеведущего Леонида Якубовича, отметив его талант и позитив, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый Леонид Аркадьевич! Поздравляю Вас с 80-летним юбилеем. Талантливый, увлеченный и очень позитивный человек, Вы блестяще реализовали свой созидательный потенциал, добились успеха в разных творческих профессиях. Но поистине всенародную любовь заслужили как бессменный ведущий легендарной программы “Поле Чудес” — настоящего долгожителя на телевидении», — говорится в телеграмме.

Президент пожелал Якубовичу здоровья, благополучия и вдохновения.