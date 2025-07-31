Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Форвард «Крыльев Советов» Вадим Раков: с самого начала влюбился в Самару

Нападающий «зелено-бело-синих» подчеркнул: в столице 63-го региона живут добрые люди. Также высказался о поддержке со стороны местных фанатов.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Нападающий «зелено-бело-синих» подчеркнул: в столице 63-го региона живут добрые люди. Также высказался о поддержке со стороны местных фанатов.

Вадим Раков в «Крыльях» с этого лета. Воспитанник столичного «Локомотива». В июле 2022-го начинал в дубле «железнодорожников». Через год попал в основу москвичей. За нее сыграл в 46 встречах. Есть три гола и семь ассистов.

За волжан провел два матча против «Акрона» и «Пари НН» в Премьер-лиге. Забил по голу каждой команде. Мячи признали лучшими в чемпионате.

«С самого начала влюбился в Самару. Люди тут позитивные и добрые. Болельщики на автограф-сессии перед сезоном подходили и желали удачи. Приносили фотографии с “Локомотивом” для подписи», — поделился своими впечатлениями в разговоре с журналистом «Матч ТВ» Раков.

До этого писали, что губернатор Вячеслав Федорищев выступил за ужесточение лимита на легионеров в Премьер-лиге.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше