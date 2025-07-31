Форвард «Крыльев Советов» Вадим Раков: с самого начала влюбился в Самару

Нападающий «зелено-бело-синих» подчеркнул: в столице 63-го региона живут добрые люди. Также высказался о поддержке со стороны местных фанатов.
Вадим Раков в «Крыльях» с этого лета. Воспитанник столичного «Локомотива». В июле 2022-го начинал в дубле «железнодорожников». Через год попал в основу москвичей. За нее сыграл в 46 встречах. Есть три гола и семь ассистов.
За волжан провел два матча против «Акрона» и «Пари НН» в Премьер-лиге. Забил по голу каждой команде. Мячи признали лучшими в чемпионате.
«С самого начала влюбился в Самару. Люди тут позитивные и добрые. Болельщики на автограф-сессии перед сезоном подходили и желали удачи. Приносили фотографии с “Локомотивом” для подписи», — поделился своими впечатлениями в разговоре с журналистом «Матч ТВ» Раков.
До этого писали, что губернатор Вячеслав Федорищев выступил за ужесточение лимита на легионеров в Премьер-лиге.
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