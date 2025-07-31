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В Беларуси запретили ряд предметов мебели. Что не так?

В Беларуси список запрещенной продукции пополнили новые позиции, среди которых оказались предметы мебели. Об этом информирует Госстандарт.

Источник: Реестр опасной продукции

Среди запрещенных товаров — комод «Декор» (4 секции). В ходе проверки установлено, что фактически при приложении вертикальной нагрузки на ящик 4,0 даН комод опрокинулся. При этом для корпусной мебели высотой до 1 м действует норма: она должна быть устойчивой без нагрузки и при приложении вертикальной нагрузки на ящик не менее 4,0 даН.

Запретили, кроме того, этажерку «Джулия», модель 12415 (3 полки). Нарушения также установлены по показателю устойчивости. Фактически при приложении вертикальной нагрузки на открытую полку 50 Н и горизонтальной нагрузки менее 1 даН этажерка теряет устойчивость и опрокидывается. Такое же нарекание вызвала этажерка «Флавия», модель 12410 (4 полки).