В Беларуси запретили ряд предметов мебели. Что не так?

Среди запрещенных товаров — комод «Декор» (4 секции). В ходе проверки установлено, что фактически при приложении вертикальной нагрузки на ящик 4,0 даН комод опрокинулся. При этом для корпусной мебели высотой до 1 м действует норма: она должна быть устойчивой без нагрузки и при приложении вертикальной нагрузки на ящик не менее 4,0 даН.