Житель Зеленогорска открыл наркошоп в Telegram и отправился за решетку

В объединенной пресс-службе судов Красноярского края сообщили, что злоумышленник самостоятельно организовывал весь процесс реализации запрещенных веществ: от общения с покупателями до закладок, то есть тайников, в которых прятал товар. Продавал наркотики мужчина бесконтактным способом, что сейчас считается одной из распространенных схем. Магазин работал круглосуточно.