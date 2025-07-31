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Житель Зеленогорска открыл наркошоп в Telegram и отправился за решетку

В Зеленогорске осудили мужчину, который открыл интернет-магазин для продажи наркотиков в Telegram.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: РИА "Новости"

В объединенной пресс-службе судов Красноярского края сообщили, что злоумышленник самостоятельно организовывал весь процесс реализации запрещенных веществ: от общения с покупателями до закладок, то есть тайников, в которых прятал товар. Продавал наркотики мужчина бесконтактным способом, что сейчас считается одной из распространенных схем. Магазин работал круглосуточно.

Вырученные за наркотики деньги злоумышленник пытался отмыть — то есть скрыть их незаконное происхождение, чтобы использовать легально. На него завели уголовное дело.

Мужчина полностью признал вину, написал явку с повинной, сотрудничал со следствием и заключил досудебное соглашение. Всё это суд учел как смягчающие обстоятельства. Однако при этом он оказался рецидивистом — ранее уже был судим за тяжкие преступления, что послужило отягчающим фактором.

Создателя наркошопа приговорили к 8 годам лишения свободы со штрафом в размере 30 тыс. рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Кроме срока и штрафа, суд конфисковал у злоумышленника автомобиль, на котором он перевозил наркотики, и телефоны, с помощью которых велась торговля. Также мужчина должен выплатить в доход государства 68 тыс. рублей — именно столько он успел заработать на продаже запрещенных веществ.