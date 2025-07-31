В Иркутской области собрали первые 15 тонн урожая картофеля

В Иркутской области начали собирать ранний картофель. Так в районе уже собрали 15 тонн урожая с площади 1,2 гектара. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, в этом году планируют собрать около 80 тысяч тонн картошки, как и в 2024 году.