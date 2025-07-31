В Иркутской области собрали первые 15 тонн урожая картофеля

В Иркутской области начали собирать ранний картофель. Так в районе уже собрали 15 тонн урожая с площади 1,2 гектара. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, в этом году планируют собрать около 80 тысяч тонн картошки, как и в 2024 году.
— В этом году в регионе планируется собрать картофель с площади четырех тысяч гектаров. В настоящее время идет сбор ранних сортов. Основной этап уборки картофеля, который называют «вторым хлебом», начнется в конце августа, — подчеркнул министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков.
В Иркутской области выращивают различные сорта картофеля, включая те, что созревают в разные периоды: от очень ранних до раннеспелых и среднеспелых. Наибольшая концентрация полей наблюдается в Иркутском, Усольском и Черемховском районах.