Писательница рассказала, что лежит в основе русского человека

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Готовность двигаться к победе, добиваться справедливости и защищать Родину до последнего вздоха, не жалея жизни, лежит в основе русского человека, рассказала в интервью РИА Новости писательница, кандидат наук, автор серии книг «Удивительная Русь» Жанна Андриевская.
«Защищать, не жалея живота своего, свою русскую землю, свой народ, объединяться. Вот эта решимость двигаться к великой победе, мне кажется, это один из основных подвижнических аспектов русского человека», — сказала она, отвечая на вопрос о том, почему на протяжении всего существования российского государства у русского человека не угасает готовность отдать жизнь за страну.
Писательница отметила, что слово «подвиг», эквивалента которому нет в других языках, существует в русской культуре, начиная с былинных сюжетов, поэтому в России и сформировано некое специфическое представление о богатырях и защитниках, «которым все под силу».
«Это в первую очередь душевный порыв — ратовать и отстаивать правду и справедливость, наш великий народ даже до последнего вздоха, он равно будет жить с верой и надеждой добиться этой справедливости и честности в отношении самого себя, своего народа, своей Отчизны», — добавила Андриевская.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.