Писательница рассказала, что лежит в основе русского человека

«Защищать, не жалея живота своего, свою русскую землю, свой народ, объединяться. Вот эта решимость двигаться к великой победе, мне кажется, это один из основных подвижнических аспектов русского человека», — сказала она, отвечая на вопрос о том, почему на протяжении всего существования российского государства у русского человека не угасает готовность отдать жизнь за страну.