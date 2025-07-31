В России посчитали количество сел и деревень

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Свыше 128 тысяч сел и деревень насчитывается в России, сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные государственного каталога географических названий.
Оператором государственного каталога географических названий является Роскадастр.
«В государственном каталоге географических названий на дату подготовки ответа зарегистрированы географические объекты в количестве: село — 33 570; деревня — 95 251», — говорится в сообщении.
Кроме того, в России также числятся 1242 города.