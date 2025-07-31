В Самарской области утвердили перечень самых востребованных медиков на 2025 год

На сайте Минздрава губернии появилась информация о единовременной выплате для специалистов. Она составляет от 200 до 300 тысяч рублей и предназначена для тех, кто соответствует критериям. В список вошли представители более 60 специальностей — врачи узкого профиля и сотрудники лабораторий.