В Самарской области утвердили перечень самых востребованных медиков на 2025 год

В Самарской области определили список самых востребованных медицинских профессий на 2025 год, включая те, где наблюдается острая нехватка специалистов. Приказ об этом утвердил 30 июля 2025 года региональный Минздрав.
На сайте Минздрава губернии появилась информация о единовременной выплате для специалистов. Она составляет от 200 до 300 тысяч рублей и предназначена для тех, кто соответствует критериям. В список вошли представители более 60 специальностей — врачи узкого профиля и сотрудники лабораторий.
Ознакомиться с ним можно по ссылке.
Данный шаг призван усилить кадровую обеспеченность учреждений здравоохранения региона и стимулировать специалистов к работе в наиболее нуждающихся территориях.
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