Очаги опасных клещевых инфекций обнаружили в Ростовской области

В Ростовской области выявили очаги опасных клещевых инфекций, рассказали в управлении Роспотребнадзора.
— Регион не входит в зону распространения клещевого вирусного энцефалита. Однако широко распространены очаги Крымской геморрагической лихорадки, иксодового клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека и лихорадки Ку, — отмечают в надзорном ведомстве.
Клещи опасны для людей на природе, а также при работе с животными. В том числе, стоит быть осторожными пастухам, дояркам и работникам, которые входят на поля.
Для большинства клещевых инфекций, кроме энцефалита и туляремии, нет специальной защиты, поэтому всех призывают соблюдать меры профилактики. В частности, нужно следить, чтобы паразиты не цеплялись на кожу или одежду. На природе осмотр следует проводить каждые 15−20 минут.
Если вас укусил клещ, не снимайте его самостоятельно. В такой ситуации нужно обратиться в травмпункт. Если нет такой возможности, можно попытаться вытащить паразита самостоятельно, но его нельзя давить.
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