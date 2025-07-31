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Очаги опасных клещевых инфекций обнаружили в Ростовской области

На Дону забили тревогу из-за клещей.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области выявили очаги опасных клещевых инфекций, рассказали в управлении Роспотребнадзора.

— Регион не входит в зону распространения клещевого вирусного энцефалита. Однако широко распространены очаги Крымской геморрагической лихорадки, иксодового клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека и лихорадки Ку, — отмечают в надзорном ведомстве.

Клещи опасны для людей на природе, а также при работе с животными. В том числе, стоит быть осторожными пастухам, дояркам и работникам, которые входят на поля.

Для большинства клещевых инфекций, кроме энцефалита и туляремии, нет специальной защиты, поэтому всех призывают соблюдать меры профилактики. В частности, нужно следить, чтобы паразиты не цеплялись на кожу или одежду. На природе осмотр следует проводить каждые 15−20 минут.

Если вас укусил клещ, не снимайте его самостоятельно. В такой ситуации нужно обратиться в травмпункт. Если нет такой возможности, можно попытаться вытащить паразита самостоятельно, но его нельзя давить.

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