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В Самаре на набережной прошла акция по ранней диагностике рака кожи

На самарской набережной Волги прошла бесплатная профилактическая акция, посвящённая раннему выявлению рака кожи и повышению осведомлённости жителей.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

На самарской набережной Волги прошла бесплатная профилактическая акция, посвящённая раннему выявлению рака кожи и повышению осведомлённости жителей.

Врачи-онкологи и дерматовенерологи осмотрели 185 человек, двум из них рекомендовали пройти дополнительное обследование из-за выявленных изменений на коже.

Специалисты напомнили о важности защиты от ультрафиолета, как главного фактора риска. Заведующая отделением медицинской профилактики Ирина Окунева посоветовала следить за изменениями родинок и использовать солнцезащитные средства.

Акция была организована областным онкологическим диспансером совместно с кожно-венерологическим диспансером при поддержке министерства здравоохранения региона.

Ранее в самарском регионе утвердили перечень самых востребованных медицинских специалистов.

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