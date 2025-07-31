Создан тест для оценки умения роботов работать по неоднозначным инструкциям

Для оценки умения роботов действовать в таких ситуациях российские ученые подготовили набор из 2 тыс. сценариев с подробным описанием задачи, обстановки в кухне, возможных уточняющих вопросов и планов действий. Часть из этих задач была сформулирована максимально четко и могла быть интерпретирована одним образом, тогда как другие были неоднозначными и были разбиты на три категории — предпочтения людей, здравый смысл и безопасность.